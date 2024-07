"I genitori la maltrattano per imporle l'Islam e di non diplomarsi", lei li denuncia durante l'esame

Scatta il divieto di avvicinamento per una coppia nordafricana che avrebbe vessato e picchiato la figlia per costringerla sia a seguire la religione musulmana che ad abbandonare gli studi. I carabinieri hanno scoperto la storia di violenza a scuola, durante le prove per la maturità