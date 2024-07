Vede la ex compagna con un altro uomo e lo prende a calci e pugni: arrestato

Avrebbe maltrattato la sua ex compagna e, nonostante il divieto di avvicinamento, si sarebbe appostato sotto casa sua a Balestrate e, dopo aver visto la donna insieme a un altro uomo, lo avrebbe aggredito prendendolo a calci e pugni. Per un quarantaduenne è così scattato l'arresto per aver violato la misura cautelare.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della Stazione del comune in provincia di Palermo, che hanno dovuto prima rintracciare l'indagato che, subito dopo l'aggressione, era scappato. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, i militari non solo hanno ricostruito la dinamica di tutta la scena, ma hanno individuato l'uomo e l'hanno arrestato in flagranza differita, come previsto dal Codice rosso.

Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'indagato.