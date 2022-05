Forte vento di scirocco sul Palermitano: in città alberi abbattuti e due auto danneggiate

Era atteso e nel pomeriggio di ieri è arrivato. Il vento di scirocco che da ore impazza su Palermo e provincia ha spezzato diversi alberi e provocato anche dei danni. In via Carlo Alberto dalla Chiesa i rami di un arbusto cadendo hanno danneggiato due auto parcheggiate e occupato la carreggiata impedendo il passaggio dei mezzi e costringendo la polizia municipale a chiudere la strada per permettere ai vigili del fuoco di liberarla.

Un secondo albero è caduto in via Alfonso Giordano, ma la lista è lunga. Le raffiche che nella notte si sono intensificate hanno abbattutto arbusti in via Giorgio Castriota, vicino all’incrocio con via Alfonso Borrelli, in via Imperatore Federico, via Libertà e perfino in via Principe di Belmonte. Diversi anche i cartelloni pubblicitari finiti per strada e rimossi dai vigili del fuoco. In tutto una quarantina gli interventi eseguiti in città per il forte vento.

Il vento non è passato inosservato anche in Provincia. A Piana degli Albanesi il sindaco, Rosario Petta, ha scritto un post su Facebook alle 4 di notte per allertare i residenti su quanto accaduto in viale 8 marzo dove un albero è caduto (guarda le foto in basso) e ringraziare chi ha prontamente segnalato il cedimento. Sul posto, per sgomberare la strada, sono intervenute le forze dell'ordine.