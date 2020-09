Venti forti, il Comune chiude le ville e il cimitero: stop a "Marina di libri" all'Orto Botanico

Ville e giardini chiusi da oggi pomeriggio fino alla mezzanotte di domani. Lo ha deciso il Comune in via precauzionale, visto che le previsioni del tempo segnalano venti "da forti a burrasca dai quadranti occidentali". Dal pomeriggio di oggi potrebbero esserci dei "rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sul litorale tirrenico". La protezione civile regionale ha diffuso l'allerta gialla per il rischio idrogeologico e idraulico. Da Palazzo delle Aquile fanno sapere che è stata decisa anche la chiusura al pubblico del cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

E per le forti raffiche di vento l'università ha disposto la chiusura dell'Orto botanico per oggi (venerdì 25 settembre). Quindi la kermesse "Una Marina di libri" chiude in anticipo rispetto all'orario stabilito delle 24. Si studieranno le modalità di rimborso per i biglietti già emessi. Per domani data l'allerta meteo si stabilirà alle 9 se l'Orto potrà aprire oppure no.