Il vento sferza la città: alberi caduti in diverse zone, traffico in tilt all'interno della Favorita

Il forte vento che sta sferzando in queste ore la città sta iniziando a provocare i primi danni, con alberi caduti in diverse zone e disagi anche per la circolazione.

All'interno della Favorita, in direzione Palermo, e poco prima dell'incrocio per raggiungere la Palazzina Cinese, la carreggiata è quasi completamente ostruita da una pianta abbattuta dal vento. Il traffico nel parco sta subendo dei rallentamenti.

Un altro albero è caduto vicino alla Statua, in via Brigata Verona, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Altre piante sono state abbattute dal vento in via Leopardi, in via XX Settembre ed in via dei Cantieri. Disagi anche in via Lanza di Scalea e in viale Strasburgo.