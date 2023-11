VIDEO | Alberi spezzati dal forte vento, colpita l'auto di una famiglia in via XX Settembre

Le raffiche hanno creato problemi in centro - tra via Carducci, via Principe di Belmonte e via Leopardi - ma anche in provincia. Un altro grosso esemplare è finito su una macchina parcheggiata non lontano dal cimitero di Termini Imerese. Numerose le segnalazioni arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco

Maltempo su Palermo. Il vento che sta sferzando in queste ore non sta risparmiando danni e causando disagi. Alberi in mezzo alle carreggiate e strade chiuse al traffico: come all'interno della Favorita o in via Brigata Verona. Stesso scenario in via dei Cantieri. Disagi anche in via Lanza di Scalea e in viale Strasburgo.

