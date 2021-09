Il maltempo si abbatte anche su Ustica, al porto affonda una barca a vela

Paura a Ustica dove un’imbarcazione a vela è affondata al porto. Immediati i soccorsi da parte degli usticesi che, grazie all'aiuto di alcune tavole di legno, hanno portato in salvo gli occupanti della barca fino all'arrivo della Guardia costiera dell’isola. Si tratta di due persone, un uomo e una donna.

Il mare in tempesta si è abbattuto sul veliero ormeggiato che, dopo una serie di colpi alla banchina, ha spaccato parte della chiglia di poppa iniziando a imbarcare acqua.

Da lì immediati i soccorsi sotto gli occhi increduli di turisti e usticesi che, impotenti, hanno visto affondare l’imbarcazione battente bandiera svizzera mentre al largo altre barche a vela attendevano in balia delle onde che il mare si calmasse per poter far rientro in banchina.