Maltempo su Palermo, chiuso sottopasso di via Belgio: tromba d'aria tra Mondello e Sferracavallo

Freddo, grandine e perfino una tromba d'aria al largo di Mondello e Sferracavallo. Mattina all'insegna del maltempo a Palermo. La polizia municipale ha chiuso il sottopasso di via Belgio, in viale Regione, per il rischio allagamenti. Minuti d'ansia invece per i residenti delle due borgate marinare, ma per fortuna non si registrano danni e non c'erano imbarcazione in mare.

Tutta "colpa" di un nucleo d'aria gelida di lontana origine russa che ha raggiunto la Sicilia, determinando un brusco calo delle temperature, precipitazioni intermittenti - più frequenti e organizzate lungo il versante tirrenico - e nevicate fino a bassa quota. L'apice della fase di maltempo, tuttavia, è atteso tra il tardo pomeriggio e le ore serali, quando il nucleo d'aria artica raggiungerà le acque del basso Tirreno, innescando piogge intermittenti, locali rovesci grandinigeni e occasionali temporali, ancora una volta più frequenti tra l’hinterland di Palermo.