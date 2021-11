Termini in ginocchio per il maltempo, decisa la chiusura di scuole e ville comunali

Scuole chiuse domani a Termini Imerese per il maltempo. Il sindaco Maria Terranva ha firmato un'ordinanza che interessa gli istituti di ogni ordine e grado. Cancelli chiusi anche per ville e giardini, per la biblioteca comunale, gli asili nido e il cimitero. Il paese è stato colpito da un violento nubifragio che ha causato diversi danni. "Un evento di proporzioni immani e inaspettate. L'allerta meteo era gialla, erano previsti pochi millimetri di pioggia, ma la realtà è stata ben diversa. Il torrente Barratina è uscito dagli argini davnti ai miei occhi, ci sono state interruzioni di corrente e dei servizi di telefonia. Ci sono stati danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e aziende", ha detto il sindaco nel corso di una diretta Facebook

"Abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole - ha spiegato Terranova - sia per consentire la necessaria verifica di eventuali danni sia per limitare gli spostamenti. Per domani è stata diramata dalla Protezione civile l'allerta arancione e la chiusura delle scuole non è automatica - ha sottolineato - ma abbiamo deciso di disporre lo stop delle attività, anche se i dirigenti dovranno garantire il presidio dei plessi, per fare tutti gli accertamenti del caso e poi consentire il ritorno di alunni e personale in condizioni di assoluta sicurezza".

Nel pomeriggio le strade di Termini si sono trasformate in fiumi, soprattutto nella parte bassa della città. Alcuni negozi e scantinati sono stati invasi dall'acqua, disagi anche in via Libertà e nella zona del porto. Anche il traffico ferroviario, tra Termini e Roccapalumba, è stato interrotto.

Il sindaco ha poi annunciato che verrà chiesta alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale. "Le precipitazioni hanno causato ingenti danni - ha sottolineato Terranova - e nei prossimi giorni proseguiranno i controlli. Stiamo predisponendo un modello per la raccolta delle segnalazioni da parte dei privati. La Giunta chiderà lo stato di calamità per potere ottenere le risorse necessarie".