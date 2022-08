Con la pioggia tornano i disagi: strade allagate e traffico in tilt in viale Regione, via Michelangelo e Mondello

Con la pioggia tornano i disagi: strade allagate e automobilisti in panne a causa del temporale che a più riprese si è abbattuto sulla città. In pochi minuti i tombini sono "saltati" e diversi quartieri si sono ritrovati sott'acqua. Quello di stamattina è il primo vero temporale estivo dell'anno dopo mesi senza precipitazioni. Le pioggie erano state preannunciate dall'allerta gialla diramata dalla protezione civile.

Le principali segnalazioni dei disagi sono state riscontrate in viale Regione Siciliana (all'altezza di piazzale Giotto), in viale Michelangelo, via Brunelleschi fino a Borgo Nuovo. Difficoltà anche per i residenti di Mondello e Partanna. Traffico in tilt sulla circonvallazione, dove si è verificato un allagamento nella corsia laterale, in direzione Catania, prima dell'ex Motel Agip, a causa delle caditoie otturate.

Numerose le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco - per infiltrazioni d'acqua in magazzini e abitazioni - e dei vigili urbani, costretti quest'ultimi ad intervenire per regolare il traffico e per controllare la situazione nei sottopassi.