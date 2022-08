VIDEO | Piove e la città va sott'acqua: allagamenti in numerosi quartieri, strade come fiumi

Il temporale che si è abbattuto su Palermo in pochi minuti ha fatto saltare i tombini e ha provocato disagi dalla Noce al Cep: traffico in tilt e automobilisti in panne. Caditoie otturate nella corsia laterale di viale Regione prima del Motel Agip. Diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco