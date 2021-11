Trasporti ancora in tilt per il maltempo: niente treni sulla linea Palermo-Agrigento

Circolazione ferroviaria ancora sospesa sulla linea Palermo - Agrigento/Catania, tra Montemaggiore e Roccapalumba per i danni provocati dal maltempo nei giorni scorsi. Lo rende noto Rfi sottolineando che intanto prosegue il lavoro dei propri tecnici, "impegnati a presidiare le linee interessate dall'interruzione, per ripristinarne la funzionalità in sicurezza". Nel frattempo è attivo il servizio sostitutivo con autobus.