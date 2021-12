Maltempo, fango nell'invaso Poma: attivata vasca d'emergenza ma c'è il rischio di lasciare mezza città a secco

La nuova ondata di maltempo sta mettendo in pericolo l'approvvigionamento idrico. A causa dell'innalzamento della torbidità delle acque prelevate dall'invaso Poma, la notte scorsa è stato interrotto il prelievo dallo stesso invaso verso il potabilizzatore Jato a Partinico. Grazie all'attivazione del cosiddetto "vascone", il bacino da circa 50.000 metri cubi d'acqua, realizzato in prossimità dell'impianto, non è stato interrotto il processo di potabilizzazione, che procede a ritmo ridotto.

La soluzione adottata permette di avere un'autonomia di circa 36 ore. Dall'Amap spiegano che se in questo frangente la torbidità dell'acqua non rientrerà nei parametri compatibili con il trattamento di potabilizzazione, l'azienda sarà costretta a interrompere l'erogazione idrica tramite l'acquedotto Jato. Potranno pertanto verificarsi,a partire da giorno 9 dicembre, disservizi nella erogazione ai comuni della fascia costiera nord-occidentale (Balestrate, Trappeto, Terrasini, Carini, Capaci ed Isola delle Femmine), nonché nella zona nord della città di Palermo.

I tecnici dell'azienda, si legge in una nota, monitorano costantemente l'andamento della situazione e della torbidità dell'acqua in uscita dalla diga Poma, per permettere la ripresa del trattamento di potabilizzazione nel più breve tempo possibile. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it o tramite i numeri di contatto dell'azienda (091.279111, con risponditore automatico, oppure 800.915333, call center raggiungibile unicamente da telefono fisso).