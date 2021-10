Vento e pioggia in città: dirottati quattro voli, strade invase dall'acqua e disagi al traffico

I piloti di tre aerei partiti da Malpensa sono stati costretti ad atterrare a Catania, mentre un quarto decollato da Venezia ha cambiato rotta virando su Cagliari. In via Giuseppe Pitrè un albero è caduto su due auto parcheggiate. Dalla Protezione civile: "Monitoraggio in atto, non sono segnalate interruzioni alla viabilità"

Voli dirottati e disagi alla circolazione per il maltempo. L’acquazzone di questa mattina ha costretto i piloti di quattro aerei a cambiare scalo di destinazione. Dall’aeroporto Falcone-Borsellino hanno comunicato tre collegamenti Milano Malpensa-Palermo (Ryanair FR1028, Wizz air W65579 e Easyjet EC2805) sono atterrati a Catania, mentre il Venezia-Palermo (Ryanair FR8923) è stato dirottato su Cagliari.

Diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco per problemi alla circolazione in via Imera, viale Michelangelo, nella zona di Partanna e in via Brunelleschi (video allegato). "Attualmente non abbiamo in corso interventi di questo genere. Alcune squadre sono uscite - spiegano dal 115 - per due ascensori bloccati e per verificare la stabilità di un edificio nella zona di corso Finocchiaro Aprile".

L’unico incidente segnalato sino ad ora (12.30, ndr) riguarda un albero, piegato dal vento e poi caduto sue due auto in via Giuseppe Pitrè. Dalla Protezione civile comunale fanno sapere che è "in atto il monitoraggio delle precipitazioni sulla città. Non sono segnalate interruzioni alla viabilità principale ma occorre in ogni caso procedere con prudenza lungo tutta la rete stradale".

La strada statale 121 "Catanese" è stata provvisoriamente chiusa tra i chilometri 218 e 219, nel territorio di Mezzojuso, per consentire ai tecnici dell'Enel di "eseguire un intervento urgente - si legge in una nota - finalizzato alla dismissione di un cavo elettrico tranciato".