Temporale su Palermo, timore allagamenti: presidiati i sottopassi di viale Regione

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo intorno all'ora di pranzo. L'ondata di maltempo era ampiamente prevista e già ieri la Protezione civile regionale aveva diffuso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico e idraulico. Erano infatti attesi rovesci di carattere temporalesco, locali grandinate e forti raffiche di vento. In via precauzionale la polizia municipale ha disposto la chiusura dei sottopassaggi di viale Regione. Chiusura durata solo pochi minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A seguito di verifica effettuata da personale della polizia municipale e di Amap - spiegano dal Comune - tutti i sottopassi sono stati riaperti. La Protezione civile monitora la situazione. Eventuali aggiornamenti in tempo reale saranno diffusi tramite questo canale. Tre pattuglie dei vigili ed una squadra di Amap sono incaricate del monitoraggio costante della situazione oggi e domani". Nella giornata di domenica era invece stata effettuata la pulizia delle caditoie.