Maltempo, ancora nuvole e pioggia su Palermo: scatta l'allerta meteo

Il dipartimento regionale della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, sabato 11 settembre. Per oggi il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo ("attenzione"). Nella giornata di domani per le aree nord orientali dell'isola il livello di rischio passerà ad arancione ("preallarme").