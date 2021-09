Il maltempo segna l'inizio di ottobre, c'è l'allerta meteo gialla

Ottobre si aprirà con la pioggia a Palermo. Questo è quanto prevede la Protezione civile, che ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la regione".

Previsioni confermate dagli esperti di 3bmeteo.com per i quali "correnti più instabili e umide stanno portando e porteranno per tutto il weekend una diffusa instabilità". Saranno giorni in cui piogge e temporali si faranno vedere a più riprese in particolare nelle zone interne e sul Palermitano. Si tratterà di nuclei localizzati ma a tratti intensi che tra una pausa e l’altra potranno scaricare ingenti quantità d’acqua.

Andrà leggermente meglio da domenica, anche se si resterà in un contesto di variabilità, con improvvisi piovaschi e schiarite. Temperature stazionarie o in leggero calo, ancora punte di 28°C sui settori occidentali dell’isola.

Le previsioni meteo per Palermo

Le condizioni meteo su Palermo per questo weekend non sono delle migliori e piogge e temporali continueranno a interessare il capoluogo siciliano. Venerdì e sabato i fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente intensi, in particolare nelle ore pomeridiane e nelle zone interne. Da domenica andrà leggermente meglio, seppur in un contesto di spiccata variabilità con schiarite accompagnate da improvvisi acquazzoni. Temperature stazionarie o in leggero calo.