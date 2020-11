Frana sulla statale fra Alimena e Bompietro, automobilisti restano bloccati nel fango

Frana tra Alimena e Bompietro, fango e detriti invadono la strada. La statale 290 è stata temporaneamente chiusa dopo il maltempo che si è abbattuto ieri su Palermo e la provincia. Cinque automobilisti sono rimasti bloccati nella zona di Borgo Chiarisi, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli. Disagi anche per gli abitanti di Bompietro che si sono trovati con i magazzini e gli apppartamenti ai piani bassi allagati. L’Anas ha inviato una ruspa per liberare la strada dal fango che ha invaso la carreggiata per un centinaio di metri, come richiesto dal sindaco di Alimena Giuseppe Scrivano anche per la strada provinciale 19. La circolazione è tornata alla normalità, anche se con l'arivo delle prossime piogge bisognerà valutare il rischio di nuove frane.