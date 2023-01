Maltempo, temporali in arrivo su Palermo: scatta l'allerta meteo gialla

Torna il maltempo a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido da questo pomeriggio fino alle ore 24 di domani, martedì 10 gennaio.

Come hanno spiegato gli esperti di 3bmeteo dopo un weekend di Epifania nel complesso buono con al più locale variabilità, in avvio di settimana sulla Sicilia è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche per l'arrivo di una perturbazione atlantica. "Martedì - dice il meteorologo Davide Sironi - è atteso l'ingresso del maestrale con maltempo che si concentrerà sul Nord della regione, interessando le province di Palermo e Messina e in particolare i Monti Peloritani e le Madonie dove arriveranno nevicate a partire dai 1200-1300 metri di altitudine".

Nei giorni seguenti è atteso comunque un miglioramento grazie al graduale ritorno di un campo di alta pressione con temperature che torneranno in linea con la norma del periodo.