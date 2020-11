Nubifragio su Palermo, allerta allagamenti: chiuse corsie laterali di viale Regione

Il maltempo era annunciato e, come accade puntualmente, con la pioggia si ripresentano i problemi alla viabilità. Pochi minuti di precipitazioni di discreta intensità hanno fatto scattare la chiusura delle corsie laterali della circonvallazione all'altezza di viale Lazio. La Protezione civile invita i cittadini a "procedere con prudenza lungo la corsia centrale".

Difficoltà alla circolazione sono segnalate anche in viale Michelangelo e a Mondello.

I disagi non riguardano però solo Palermo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Termini Imerese e decine di chiamate sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti di abitazioni e magazzini. Colpita in particolare la parte bassa della città.