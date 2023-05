Il maltempo trasforma via Messina Marine in un fiume, strada allagata e auto impantanate

Tombini otturati e strade come fiumi. E' bastata meno di un'ora di pioggia per far allagare via Messina Marine, nel tratto vicino all'ospedale Buccheri La Ferla, dove una decina di automobilisti sono rimasti impantanati rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale che ha inviato alcune pattuglie per gestire la viabilità e sbarrare l'accesso ai mezzi.

Video di Nina Chiorna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le giornate di sole di fine aprile avevano fatto assaporare ai palermitani un po' di estate, ma negli ultimi giorni le temperature si sono abbassate nuovamente ed è tornato il maltempo. L'acqua caduta tra le 13 e le 14 di oggi ha gettato nel caos la viabilità diverse strade: l'ultimo sottopasso realizzato a Brancaccio, vicino alla rotonda Norman Zarcone, a Falsomiele e nella zona di via Oreto.