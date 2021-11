Maltempo, la pioggia manda in tilt la viabilità nel Palermitano: strade chiuse e disagi

La pioggia ha mandato in tilt la circolazione nel Palermitano. Sono chiuse, per allagamento, le strade statali 121, in territorio di Roccapalumba al km 196,300, e 189 dal km 0 al km 6, in prossimità del bivio Manganaro. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

Anche la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Agrigento è stata interrotta per l'allagamento dei binari. Il traffico è sospeso tra Montemaggiore e Roccapalumba.