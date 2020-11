Sottopassi di viale Regione chiusi, allagamenti e spiaggia "sparita": Palermo dopo una notte di maltempo

Una nottata sotto la pioggia battente e Palermo si è svegliata con la viabilità "a metà", con strade allagate in più quartieri. La "mappa" dei disagi si ripete più o meno fedelmente dopo ogni acquazzone. Le strade della borgata Marinara di Mondello sono per buona parte sott'acqua, come documentato su Facebook dai residenti. La marea, già ieri, ha "mangiato" la spiaggia.

Spostandoci nelle zone centrali, via Imera è stata chiusa in entrambe le direzioni per allagamento. Lo stop alla circolazione è reso noto dalla polizia municipale tramite Twitter.

Sempre i vigili avvisano che "a causa della forte pioggia, viale Regione Siciliana, corsia centrale in entrambe le direzioni, non è percorribile" e invitano a "percorrere con prudenza le corsie laterali". La circolazione è stata uovamente consentita dopo alcune ore in entrambi i sensi di marcia, "a eccezione della corsia laterale sottoponte Lazio direzione Catania".

Sempre in viale Regione (altezza viale Michelangelo e Santuario di Cruillas) la municipale segnala"cospicua quantità d'acqua sulla sede stradale" e invita alla prudenza. Traffico rallentato anche nella zona industriale di Palermo e nel sottopassaggio Guarnaschelli. Anche il traffico ferroviario con l'aeroporto ha subito qualche ritardo, solo verso le 9.40 i treni hanno ripreso a circolare regolarmente

Articolo aggiornato il 22 novembre 2020 alle ore 12,09