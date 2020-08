Semafori di allerta anti allagamento nei sottopassi? Arriva il primo "sì"

Gli allagamenti delle strade cittadine in caso di forte pioggia sembrano diventati una triste abitudine, cosi parte dalla sesta circoscrizione la propota di installare dei semafori di allerta prima dei sottopassi. "Con apposite delibere separate il Consiglio della sesta circoscrizione ha manifestato l'opportunità del posizionamento di quegli appositi impianti semaforici di allerta da installare prima della discesa dei sottopassi di viale Lazio e via Belgio. La proposta è stata votata favorevolmente dai consiglieri Aresu, Nona Pernice, Siino, Susinno e Valenti", si legge in una nota.

"E' evidente - dice il consigliere Sergio Susinno, promotore delle delibere - la necessità di avere tali impianti posizionati in quei siti in un contesto climatico ormai fortemente condizionato dai processi di antropizzazione che di fatto, negli ultimi anni, hanno cambiato il clima e l'ambiente. Sono ancora ben note a tutti le drammatiche immagini degli allagamenti del 15 luglio causati da poco più di due ore di precipitazioni intense e violente come non succedeva da anni. Adesso occorre fare in fretta, prima dell'avvio della nuova stagione invernale, - continua Susinno - al fine di mettere, per quanto più possibile, in sicurezza i sottopassi. Tali impianti in caso di eccessiva acqua sul piano stradale dei sottopassi, sono in grado di fornire allarmi e sopratutto segnalazioni visive di arresto per i veicoli, necessari in quei casi in cui si verificano fenomeni imprevedibili".