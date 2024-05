Maltempo, strade allagate per la pioggia: i vigili del fuoco intervengono col canotto al Conca d'Oro

E' bastata poco più di mezza giornata di pioggia perché le strade si trasformassero in fiumi e laghi. Tanto da costringere i vigili del fuoco a intervenire persino con un canotto gonfiabile. Sono numerosi gli interventi eseguiti questa mattina dalle squadre del 115 nella zona nord della città, soprattutto nel quartiere Zen, ma anche a Partanna e in via Messina Marine a causa delle precipitazioni che si sono registrate tra le 10 e le 12.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al centro commerciale Conca d'Oro, in via Lanza di Scalea, gli uomini del Comando provinciale sono stati costretti a utilizzare il canotto per raggiungere i tombini e liberarli così da far defluire l'acqua. Altre richieste di soccorso sono arrivate dalla circonvallazione, zona Tommaso Natale, per alcuni mezzi rimasti impantanati. Terminata la pioggia la situazione è tornata alla normalità in termini di viabilità e non risultano ulteriori criticità.