Maltempo, con la pioggia tornano gli allagamenti: chiuso il sottopasso di via Belgio

Un pomeriggio di pioggia ed ecco le prime conseguenze sul fronte viabilità. E' stato chiuso, in via precauzionale, il sottopasso di via Belgio in direzione Trapani. Alle 20,15 il sistema di monitoraggio indicava 19 centrimetri d'acqua accumulati, alle 20.30 erano già 24. Un livello tale da fare scattare lo stop al transito. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale.

Disco verde invece per gli altri sottopassi monitorati: Calatafimi, Lazio, Pitrè e Da Vinci. La comunicazione è stata rilanciata anche attraverso l'app "Amap Safe", tramite la quale da ottobre è possibile ricevere in tempo reale sullo smartphone gli aggiornamenti della viabilità lungo la circonvallazione in caso di piogge abbondanti.