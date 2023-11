Pioggia e maltempo, strade allagate nella notte da Partanna Mondello al Capo: pure a Palermo è allerta arancione

L'intensa pioggia che nella notte appena trascorsa è caduta sulla città ha fatto registrare diversi allagamenti. Fra le aree più colpite le borgate marinare di Mondello e Partanna Mondello: disagi, anche per i mezzi pubblici, in via Galatea e viale dell'Olimpo. La pioggia ha creato problemi anche in centro, ad esempio in via Beati Paoli (zona Capo), dove i residenti segnalano i soliti allagamenti. Strada impraticabile anche all'inizio di via Perpignano (all'altezza di piazza Principe di Camporeale), dove i tombini sono letteralmente saltati e le auto a stento riuscivano a passare.

La protezione civile ha diramato un avviso per il rischio "meteo, idrogeologico e idraulico", con l’allerta arancione per le province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa. Diramata invece l'allerta gialla per Agrigento e Trapani.

Dopo l'intensa pioggia caduta ieri sera, "per le successive 18-24 ore - scrive la Protezione civile - si prevedono piogge e temporali sparsi, specie nei settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, possibili mareggiate lungo le coste esposte".