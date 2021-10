Con la pioggia tornano i disagi: strade allagate in città e provincia

Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa del vigili del fuoco. Nella borgata di Partanna l'acqua accumulata in strada ha trascinato via i cassonetti per i rifiuti. Problemi anche allo Zen, in viale Regione altezza ospedale Cervello e nella zona dei Rotoli. A Termini sommozzatori in aiuto degli automobilisti

Come ampiamente previsto un'ondata di maltempo ha raggiunto Palermo e provincia. Con i temporali sono arrivati anche i disagi. In più zone le strade si sono allagate, creando problemi alla circolazione. Diverse le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Difficoltà per i residenti nella borgata di Partanna, in via Polibio l'acqua accumulata in strada ha trascinato via i cassonetti per i rifiuti. Allagamenti anche allo Zen, nella zona dello stadio Barbera, in via Brunelleschi. In viale Regione, nei pressi dello svincolo per l'ospedale Cervello, una parte della carreggiata è diventata impraticabile costringendo gli automobilisti a percorrere solo la corsia all'estrema sinistra.

Auto e bus in difficoltà per la pioggia anche nella zona dei Rotoli (video di Gabriele Taratino).

A Termini Imerese, investita da un nubifragio, sono entrate in azione due squadre di sommozzatori per liberare le persone all'interno di autovetture. Una violenta grandinata si è abbattuta a Trabia.