Nuvole e pioggia su Palermo, la polizia municipale: "Evitate sottopassi viale Regione"

Torna a piovere in città e il Comune attiva la procedura per l'allerta arancione. Una decisione presa dopo l'allagamento avvenuto lo scorso 15 luglio, quando decine di auto sono rimaste intrappolate e i cittadini hanno vissuto momenti di terrore. Palazzo delle Aquile fa sapere che nonostante non ci fosse allerta della Protezione civile "la struttura comunale ha ieri attivato le medesime procedure previste per le allerta arancione. Amap e Rap hanno fatto i controlli preventivi nei punti "priorità 1" ed è in corso il monitoraggio dinamico di polizia municipale, Amap e Amg".

Tramite Twitter la polizia municipale invita poi la cittadinanza a non percorrere i sottopassi di viale Regione in caso di pioggia e a prestare attenzione alla Favorita per la presenza di fango in strada.