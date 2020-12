Pioggia e raffiche di vento su Palermo: il maltempo fa scattare l'allerta meteo gialla

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alla nmezzanotte di domani. Per la città di Palermo il livello di allerta è di colore giallo.

Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Maltempo e calo delle temperature caratterizzeranno la giornata di domani "un po' su tutto il territorio siciliano". A dirlo è Luca Pace, meteorologo di 3bmeteo.com, che segnala "aria più fredda in discesa dal Nord Europa che già tra la notte e le prime ore del mattino porterà rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco tra le province di Trapani e Palermo (non escludiamo locali nubifragi sulla città".

Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature e da un rinforzo dei venti di maestrale. Neve tra pomeriggio e sera sulle Madonie a 1.400 metri di quota.