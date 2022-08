Tuoni e fulmini: temporale si abbatte su Palermo, allagamenti e alberi caduti

Prima una serie infinita di lampi, fulmini e tuoni, durata per ore. Poi intorno alle 4 del mattino la pioggia. Un forte temporale si è abbattuto su Palermo nelle scorse ore provocando numerosi disagi. Allagamenti e alberi caduti: decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in città e in provincia.

Sottopassi chiusi in viale Regione Siciliana. Sono stati segnalati disagi nella zona - soprattutto - di Mondello, dove diverse strade si sono allagate. La situazione è poi rientrata alla normalità nelle prime ore del mattino, quando le piogge hanno dato una tregua.

Allagamenti anche nella zona di via Imera e degli ospedali Civico e Policlinico. In via Calvi un albero è caduto su un'auto. Alberi spezzati anche in via Libertà. Notevole anche l'abbassamento della temperatura che in alcune zone della città è scesa anche a 15 gradi. Richieste di aiuto per allagamenti al comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivate pure da diverse realtà della provincia: Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi e lungo la statale 113.

Una situazione che era stata prevista da un bollettino diffuso nelle scorse ore dalla Protezione civile regionale che già nel pomeriggio di mercoledì e poi ieri aveva diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico, per forti temporali in arrivo.