Pioggia e vento, a Bagheria cadono due alberi: danneggiata un'auto

Sono diversi i danni provocati dal maltempo che sta imperversando nel Palermitano. Nella notte, a Bagheria, due grossi alberi sono caduti a causa del forte vento: uno si è staccato dal terreno in via Luigi Giorgio Capitani: fortunatamente però quando è accaduto non passavano mezzi e persone a piedi.

Da un albero in via Marco Polo ad Aspra è invece caduto un grosso ramo che è finito su un'auto provocando danni. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e il Comune. L’intervento di messa in sicurezza in via Capitani si è concluso nelle prime ore della domenica. Successivamente gli agenti e gli operai si sono spostati ad Aspra. L'amministrazione comunale ha avvisato la popolazione di stare attenti nelle zone esposte alle forti raffiche e seguire i consigli della Protezione civile.

Altri crolli di alberi in strada si sono verificati a Palermo in via Castellana Bandiera, sulla strada provinciale che collega Partinico a San Cipirello e sulla statale 643 per Polizzi Generosa, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la loro rimozione e tornare a garantire il passaggio dei veicoli.

Oggi è una domenica da allerta meteo gialla nella Sicilia Occidentale e arancione nella Sicilia Orientale. Ieri la Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di ieri fino alle 24 di oggi. "Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale - si legge nell’avviso - I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forte a burrasca a prevalente componente settentrionale o orientale. Mareggiate lungo le coste esposte".