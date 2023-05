Maltempo nel Palermitano, esondano fiumi a Carini

Disagi e allagamenti oggi a Palermo e provincia a causa del maltempo che per diverse ore si è abbattuto sulla Sicilia. La situazione più grave è stata registrata a Carini. Esondati i torrenti Milioti e Vernagallo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. A fare il bilancio della giornata è stato il sindaco carinese Giovì Monteleone.

"Oggi dalle 11,30 e per circa un’ora - ha detto - un violento acquazzone si è rovesciato su Carini riversando un fiume d’acqua su alcune strade (via Manganelli, via Roma, via Torretta ) facendo saltare alcuni tombini e causando allagamenti in qualche abitazione ed esercizio commerciale in via don Luigi Sturzo e all’ingresso del plesso scolastico Ninni Cassarà. Si sono staccati alcuni intonaci dei bagni della Falcone".

Il sindaco Monteleone ha immediatamente allertato il centro operativo comunale della protezione civile e la Soris regionale e ha sottolineato il lavoro "dei nostri volontari, degli operai dell’Amap, dei vigili del fuoco di Palermo che sono intervenuti immediatamente per fare fronte alle diverse emergenze createsi e per mettere in sicurezza i luoghi più critici. Ho anche chiamato Anas autostrade - ha detto - per intervenire sulle condotte idrauliche sotto l’autostrada, il cui mancato deflusso delle acque causa allagamenti in via Vedoucci e via Peonie. La situazione adesso è sotto controllo. In questo momento le nostre squadre di operai e volontari guidati dai tecnici dai servizi a rete stanno facendo la ricognizione dei punti più critici del territorio e delle scuole per eseguire gli opportuni controlli e intervenire".