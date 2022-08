Maltempo nel Palermitano, albero colpito da un fulmine va in fiamme a Palazzo Adriano

I temporali, annunciati da giorni, sono arrivati nel Palermitano. E con essi anche i conseguenti disagi. A Palazzo Adriano un fulmine ha colpito un albero successivamente andato in fumo. Acquazzoni sono segnalati, secondo quanto riporta il sito dell'Ansa, tra San Giuseppe Jato, Corleone e la zona a ridosso dell'Agrigentino.

In provincia di Palermo, i vigili del fuoco, sono dunque impegnati non solo per il maltempo ma anche per diverse operazioni di spegnimento di incendi. Roghi sono divampati nella zona di Camporeale, e tra Partinico e Borgetto.