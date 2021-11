Maltempo, la neve imbianca il Palermitano mentre il traghetto per Napoli non parte per il mare mosso

L'annunciato calo termico è arrivato. La colonnina di mercurio è scesa rapidamente nelle ultime ore. Se in città si alternano pioggia e grandine, in provincia è comparsa la neve. Imbiancate le strade a Petralia Sottana, Isnello, Piano Battaglia, Gangi, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde, Prizzi (nella foto). Al momento non risultano particolari problemi alla viabilità. Le strade sono però percorribili con le catene.

A causa del maltempo invece sono saltati i collegamenti tra Palermo e Ustica. Aliscafi e traghetto sono rimasti in banchina. Stessa sorte per il traghetto Tirrenia Palermo-Napoli (annullata anche la corsa sulla rotta inversa prevista per domattina).

Relativamente alla giornata di oggi la Protezione civile aveva diramato un'allerta di colore giallo, indicando la possibilità di precipitazioni sparse, nevicate e forti mareggiate lungo le coste esposte. Domani la situazione dovrebbe invece migliorare. Sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, con fenomeni in rapido esaurimento dopo le prime ore della giornata, sui settori settentrionali".