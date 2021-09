Temporale su Malpensa, volo EasyJet cancellato: palermitani bloccati in aeroporto

Il maltempo flagella la zona dell'aeroporto di Malpensa e crea disagi anche a numerosi viaggiatori palermitani. A causa del nubifragio che si è abbattuto ieri nell'area dello scalo milanese è stato cancellato il volo EasyJet EJU2811, la cui partenza verso Palermo era stata inizialmente prevista per le 18.20. Dopo diversi rinvii (l'ultimo aveva fissato il decollo per le 22) il volo è stato definitivamente cancellato e oltre un centinaio di passeggeri è rimasto a Malpensa.

Il violento nubifragio ieri sera ha bloccato l'aeroporto per oltre due ore. Bilancio: strade e piste allagate, così come aree di servizio interno e sottopassaggi, e voli dirottati in altri aeroporti. Molti però sono stati cancellati, come il Milano-Palermo della EasyJet.

Sono state ore di caos, rabbia e tensione. Tutti gli occhi puntati a lungo sui monitor, poi la notizia della cancellazione che ha gettato nello sconforto parecchi passeggeri palermitani che, già esasperati per la lunga attesa, alla fine si sono dovuti arrendere e sono stati trasferiti in alcuni alberghi della zona. Partiranno in mattinata alla volta di Palermo. Diversa sorte è invece toccata al volo Milano-Palermo della Ryanair (FR1440) che è invece riuscito a partire verso la Sicilia in serata.