Trombe d'aria, grandinate e fango sulle strade: nubifragio nel Palermitano, nuova allerta meteo

Palermo e provincia al centro di una nuova ondata di maltempo. Pioggia, vento e grandine stanno causando, anche questa volta, diversi danni. In città i maggiori problemi nella zona di via Messina Marine, altezza ospedale Buccheri La Ferla, dove il transito delle auto è ridotto per gli allagamenti.

Una tromba d'aria ha interessato stamattina il territorio di Bisacquino. Non ci sono stati feriti ma è stata distrutta la copertura di una struttura adibita deposito di merci e attrezzi agricoli. Alcune recinzioni sono state divelte, spezzati i rami di diversi alberi da frutto. Otre alla polizia municipale, si sono mobilitati anche i volontari della Protezione civile per la conta dei danni. Abbiamo già provveduto a liberare da alberi divelti e detriti una strada interna - dice Mario Ferraro, uno dei membri dell'organizzazione di Protezione civile di Bisacquino -. In questo momento stiamo raggiungendo un anziano agricoltore che ha trovato riparo sotto un porticato e che ha subito il danneggiamento della propria auto, spostata di alcuni metri". Diversi gli automezzi e le case danneggiate.

Come accaduto anche la scorsa settimana, la pioggia ha mandato in tilt la circolazione stradale lungo la Palermo-Agrigento. Il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 202, a Roccapalumba, per la presenza di fango sulle carreggiate.

Tra le aree più colpite anche Termini Imerese, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati per l'acqua alta. Decine le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Il sindaco Maria Terranova su Facebook invita i cittadini "a evitare o limitare gli spostamenti nel territorio comunale per possibili allagamenti"

Secondo le previsioni, la situazione meteo non è destinata a migliorare. La Protezione civile ha diramato per la giornata di domani l'allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Sicilia - Palermitano incluso - e sul settore orientale della Sardegna.