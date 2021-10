Ancora disagi per la pioggia, strade allagate e automobilisti in difficoltà

Tante le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco durante la notte e nelle prime ore del mattino. I problemi maggiori nella zona di Mondello, in via Castelforte, via Ugo la Malfa e viale Regione Siciliana

Box allagati, strade diventate fiumi e automobilisti intrappolati nelle auto. La pioggia ha creato disagi in varie zone della città. Tante le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le criticità maggiori si sono registrate nella zona di Mondello, in via Castelforte, via Ugo la Malfa e viale Regione Siciliana.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido sino alle 24, con allerta gialla. In particolare, si legge nell'avviso, "si prevedono venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate sulle coste esposte".