Maltempo, forti raffiche di vento: danni e disagi a Palermo

Vigili del fuoco in azione a Palermo. Il forte vento che dalla notte si è abbattuto in città ha creato danni e disagi in diverse zone del capoluogo. Decine gli interventi per alberi caduti, pali della luce pericolanti, cartelloni pubblicitari divelti, tettoie e lamiere strappate via dalle forti raffiche.

"Questa mattina in appena cinque minuti, dalle 8 alle 8.05, abbiamo già 5 interventi in coda", fanno sapere dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Palermo. Per oggi la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido per tutta la fascia settentrionale dell'Isola.

Come hanno spiegato gli esperti meteo dopo l'ultimo weekend nel complesso buono, l'avvio della settimana è contrassegnato da un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche per l'arrivo di una perturbazione atlantica. In queste ore era infatti atteso l'ingresso del maestrale con il maltempo che si sta concentrando sul Nord della regione, interessando le province di Palermo e Messina e in particolare i Peloritani e le Madonie dove arriveranno nevicate a partire dai 1.200-1.300 metri di altitudine.