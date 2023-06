Coldiretti: "Colture rovinate dal maltempo, situazione gravissima anche nel Palermitano"

"Grano a terra, stop trebbiatura, fieno ammuffito, frutta caduta, ortaggi annegati. Non si arresta il conto dei danni immensi che si stanno verificando in tutta la regione a causa della pioggia che continua a devastare il lavoro degli agricoltori e che rappresenta l’ennesimo esempio di cambiamento climatico". Lo afferma Coldiretti Sicilia che monitora l’andamento delle colture dove si registrano danni soprattutto nel comparto cerealicolo.

In particolare nel Nisseno le spighe sono a terra: uno scenario angosciante che non risparmia anche il fieno con rotoballe già nere. "Questa è un’annata da dimenticare – prosegue Coldiretti Sicilia - e i terreni sono così pieni che è impossibile far pascolare gli animali figurarsi far entrare i trattori. La situazione è gravissima anche sulle Madonie. Nel Palermitano, colture pregiate come le nespole sono a terra o rovinate sull’albero. Il maltempo non sta risparmiando neanche gli uliveti e ci sarà un’altra annata con un’alta percentuale di perdite. Registriamo inoltre ovunque il peggioramento delle condizioni di viabilità ed è paradossale che tutta quest’acqua si perda perché le infrastrutture non sono adeguate ad una conservazione per permetta di far fronte a periodi di siccità".