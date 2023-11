Torretta, paura nel centro sportivo del Palermo: crolla struttura temporanea per il forte vento

Anche Torretta nella morsa del maltempo. Il forte vento che sta soffiando in queste ore ha fatto crollare la struttura temporanea del centro sportivo noleggiata dai rosanero per ospitare la palestra e gli spogliatoi del Palermo. I danni, che sono stati registrati al termine della rifinitura di oggi e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell’area in quel momento, ma hanno reso la struttura inagibile.

Così, al rientro dalla trasferta di questa domenica contro la Ternana, la squadra di Corini riprenderà gli allenamenti allo stadio Renzo Barbera. "Nessun danno, invece, alla club house a disposizione di giocatori e staff e al cantiere - si legge nel comunicato del club di viale del Fante - e i lavori di costruzione del main building continueranno regolarmente nei prossimi giorni". Intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Carini per la messa in sicurezza e la constatazione dei danni.