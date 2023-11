Una voragine si è aperta questa notte in via Sampolo, nel tratto ad angolo con via Vaccarini, e un'auto posteggiata (una Punto bianca) per poco non ci finisce dentro. Il tratto è stato transennato e sul posto è intervenuta la polizia municipale. "Da tempo c'era una piccola buca - racconta un residente - che era stata riempita con l'asfalto. Con il passare dei giorni la strada si è abbassata sempre di più, fino a stanotte quando, complice il forte temporale, ha ceduto completamente".