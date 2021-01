Maltempo, non solo freddo ma anche vento e pioggia: scatta l'allerta gialla

Temperature in picchiata, pioggia e violente raffiche di vento. Le previsioni meteo per le prossime ore non sorridono a Palerno e la Protezione civile ha diramato un avviso di rischio con allerta gialla.

Si prevede "il persistere di venti da forti a burrasca nord-occidentali, in particolare sui settori occidentali e costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte". Le precipitazioni saranno "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone centro.settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, selle restanti zone".

Un quadro anticipato ieri da 3bmeteo. Secondo gli esperti sabato, in concomitanza dell’ingresso delle correnti fredde, il tempo peggiorerà ulteriormente con rovesci diffusi e neve in calo sin verso i 900/1000 metri sui rilievi centro orientali. Dovrebbe andare meglio nella prima parte di domenica ma con tendenza a un nuovo peggioramento entro sera e nuove precipitazioni, nevose a tratti anche sin verso gli 800/900 metri.