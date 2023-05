Il maltempo non molla la presa, domani allerta meteo arancione: ma riaprono le scuole

Il maltempo non molla la presa a Palermo. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Dopo l'allerta meteo rossa, che resterà fino a questa notte, per la giornata di domani si passerà all'allerta arancione. L'avviso diramato dalla Protezione civile è valido per la provincia di Trapani, Palermo (zona ovest e capoluogo) e Agrigento (zona ovest). Le scuole, da quanto si apprende, domani saranno comunque regolarmente aperte.

Oggi intanto sono stati una trentina (il dato è delle 17) gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Palermo a causa della pioggia che ha iniziato a cadere la scorsa notte. Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti e intonaci pericolanti da balconi e cornicioni, oltre che il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati. Decine gli interventi dei volontari della Protezione civile per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati o di strade ostruite da rami di alberi caduti. Nessuna emergenza particolare, comunque, al momento. Il direttore Generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, tiene costantemente informato il governatore Renato Schifani sulle evoluzioni della perturbazione.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com la situazione dovrebbe iniziare a migliorare già nel pomereggio di domani, poi mercoledì finalmente l'anticiclone che sta imperversando sulla Penisola tornerà a espandersi dalle latitudini nord africane e il tempo andrà migliorando in Sicilia, con venti occidentali inizialmente sostenuti ma in progressiva attenuazione nel corso della giornata. A Palermo è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo, con sole prevalente e temperatura fino a 24 gradi di giorno.