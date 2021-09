Pioggia in arrivo: scatta l'allerta meteo gialla su tutta la Sicilia

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido per le prossime 24 ore. Si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale"

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 4 settembre. Il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo. In particolare, si prevedono precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali".

Sarà un weekend con un primo "assaggio" di autunno. "Il tempo previsto sulla Sicilia durante il prossimo fine settimana, primo dell’autunno meteorologico - confermano gli esperti di 3bmeteo.com - sarà caratterizzato da una marcata instabilità, foriera di rovesci e temporali su gran parte del territorio". A partire da domattinata si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa, dapprima dalle coste tirreniche, in graduale estensione al resto della regione col passare delle ore.

Le temperature subiranno una lieve diminuzione, specie nei valori massimi, che oscilleranno tra 27 gradi e 31 gradi. Le minime non subiranno grandi variazioni.