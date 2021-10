Ancora maltempo con raffiche di vento e pioggia, prorogata l'allerta meteo gialla

Nuovo avviso della Protezione civile per rischio idro-geologico. Si prevedono mareggiate sulle coste esposte

Ancora maltempo su Palermo e provincia. La Protezione civile ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido per tutta la giornata di domani. Viene prorogata l'allerta gialla. In particolare, si prevedono "venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate sulle coste esposte”.