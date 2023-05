VIDEO | Maltempo, Lagalla: "Stiamo monitorando tutti i punti critici e limitando i disagi"

Il messaggio del sindaco dal polo tecnico di via Ausonia, dove la Protezione civile sta seguendo l'evolversi della situazione in città dopo la diffusione dell'allerta meteo. "Precipitazioni al di sopra della norma. Idrovore in azione a Mondello, alla Marinella e in zona Papireto ma buona notizie dai sottopassi"