Nubifragio su Palermo, allagamenti e auto intrappolate nel fango: frana a Partanna

Il violento nubifragio che si è abbattuto ieri su Palermo ha messo in ginocchio diversi quartieri. Molte le abitazioni invase dall’acqua. I disagi più gravi sono stati segnalati a Partanna dove le strade si sono trasformate in fiumi di fango. Il maltempo ha causato una frana in via Grotte Partanna, che ha minacciato le case. Alcune auto sono rimaste intrappolate nel fango.

Sul posto è intervenuto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco. "Sono stato personalmente in via Esperia, Ferrante, Mancuso, Partanna Mondello, Eolo ad aiutare i residenti a togliere i rifiuti dalle caditoie, per fare defluire le acque", ha detto Zacco.

"Ancora una volta la Protezione civile di Palermo - attacca il consigliere - ha dimostrato di essere incapace, nonostante il massimo impegno da parte dell'assessore che personalmente e fisicamente ha seguito le attività dagli uffici comunale. Una Protezione civile nelle mani di nessuno. Successivamente mi sono recato in via Grotte Partanna, anche li là Protezione civile totalmente assente nonostante la frana. Una frana che fa molto preoccupare, un dissesto idrogeologico da non sottovalutare, per questo con l'onorevole Edy Tamajo stiamo chiedendo un incontro al Prefetto urgente, perché abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la città e i cittadini".