VIDEO | Maltempo e pioggia su Palermo: strade allagate da Villagrazia a Mondello

Disagi in città per il maltempo. Sono diverse le zone interessate dagli allagamenti, dai Danissinni a Mondello. Le pattuglie della polizia municipale sono intervenute in via Roccazzo per chiudere alcune strade e regolare il traffico. Fortunatamente non sono stati raggiunti elevati livelli dell'acqua e dunque non si registrano interventi rilevanti in tal senso. Sono in corso circa dieci interventi, fanno sapere i vigili del fuoco, per infiltrazioni e distacchi di intonaci a Brancaccio, Ficarazzi e Villabate ma anche dalle parti dello Zen e in centro città.

Articolo aggiornato alle ore 13.31 del 15 maggio 2023 // ultimi aggiornamenti