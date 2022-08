Nubifragio all'alba su Palermo: automobilisti soccorsi in via La Malfa, piazza Valdesi invasa dall'acqua

E' bastata meno di un'ora di pioggia e il copione, come sempre, si è ripetuto: intere zone allagate, alberi caduti e auto in panne. Il temporale che si è abbattuto su Palermo nelle scorse ore ha provocato non pochi disagi. Mondello si è svegliata allagata con le strade trasformate in fiumi. Uno scenario spettacolare in piazza Valdesi, che all'alba appare quasi come un prolungamento della spiaggia.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8 in via Ugo La Malfa e in via Ludovico Bianchini, allo Zen, per soccorrere degli automobilisti rimasti bloccati nella proprie vetture. Interventi anche in via Cesare Brandi, via Lanza di Scalea e via San Lorenzo per evitare danni causati da alberi pericolanti. Un albero si è abbattuto sulla carreggiata in via Sandro Pertini. Sempre intorno alle 8 la polizia municipale è intervenuta per chiudere al traffico un tratto della laterale di viale Regione Siciliana (direzione Catania) tra le rotonde di viale Lazio e via Leonardo Da Vinci. La strada è stata riaperta al transito dopo mezz'ora.

Nelle scorse ore la Protezione civile aveva diffuso un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido fino alle 24 di oggi.